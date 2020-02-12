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Экс-капитана сборной России по хоккею Морозова назвали будущим президентом КХЛ

Экс-капитана сборной России по хоккею Морозова назвали будущим президентом КХЛ
Хоккеист Алексей Морозов
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Новым президентом Континентальной хоккейной лиги может стать двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр в составе сборной России и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского "Ак Барса" Алексей Морозов, сообщает "Спорт Экспресс".

Отмечается, что решение будет принято "в ближайшее время, после того как состоится заочное голосование совета директоров КХЛ".

В качестве игрока Морозов выступал за "Крылья Советов" (Москва), "Питтсбург" (Национальная хоккейная лига), "Ак Барс" (Казань) и ЦСКА (Москва).

В составе казанского клуба Морозов дважды выигрывал Кубок Гагарина, Кубок европейских чемпионов и Континентальный кубок.

Вместе со сборной России он два раза побеждал на чемпионатах мира и один раз выигрывал бронзовую медаль. В 1998 году он стал обладателем серебряной награды Олимпийских игр.

После окончания карьеры Морозов в 2015 году был назначен президентом Молодежной хоккейной лиги. С 2016 года он также занимает пост президента московского клуба "Крылья Советов", чьим воспитанником является.

Ранее пост президента КХЛ занимал Дмитрий Чернышенко, который 21 января указом президента РФ был назначен вице-премьером.

хоккей КХЛ

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