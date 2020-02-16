Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на ЧМ по биатлону

Россиянин лидировал почти всю гонку, его подвел единственный промах на последнем огневом рубеже

Александр Логинов в гонке преследования на 12,5 км в Антхольце Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Александр Логинов финишировал третьим в гонке преследования (12,5 км) на проходящем в итальянском Антхольце чемпионате мира.

По итогам победного накануне спринта Логинов вышел на старт первым, лидировал на протяжении почти всей гонки, пока не допустил один промах на последнем огневом рубеже. В итоге россиянин пересек финишную черту спустя 23,9 секунды после победителя – француза Эмильена Жаклена.

Жаклен стартовал шестым, не допустил ни одного неточного выстрела и финишировал спустя 31 минуту 15,2 секунды после начала гонки.

Серебряным призером стал норвежец Йоханнес Бе, стартовавший пятым. Он допустил два промаха, после четвертого огневого рубежа вел с французом борьбу за золото и в итоге проиграл ему 0,4 секунды.

Что касается Логинова, теперь у него на ЧМ две медали – золотая (спринт) и бронзовая (гонка преследования).