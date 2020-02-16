Итальянка Вирер выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону

Лучшей из россиянок стала Юрлова-Перхт, финишировавшая 12-й

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей гонки преследования (10 км) на домашнем чемпионате в Антхольце.

По итогам прошедшего ранее спринта она стартовала седьмой и пересекла финишную черту спустя 29 минут 22 секунды после начала гонки. При этом Вирер допустила один промах.

Второе место заняла немка Денизе Херрманн, с тремя промахами отставшая от итальянки на 9,5 секунды. Она стартовала пятой.

Бронзу завоевала победительница спринта норвежка Марте Рейселанд. У нее три промаха и 13,8 секунды отставания от Вирер.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт. Она стартовала 21-й, финишировала 12-й, допустила три промаха и отстала от победительницы на 1 минуту 15,4 секунды.

21-е место с тремя промахами заняла (финишировала 38-й) Светлана Миронова. 23-й финишировала (28-й стартовала) Людмила Куклина, у которой два неточных выстрела. 24-е место заняла (стартовала 53-й) Ирина Старых, промахнувшаяся дважды.