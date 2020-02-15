Россиянин Логинов выиграл золото ЧМ по биатлону в спринте

Александр Логинов в Антхольце Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку (10 км) на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Дистанцию он преодолел за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Второе и третье места заняли биатлонисты из Франции. Серебро завоевал Кентен Фийон Майе, с одним промахом уступивший Логинову 6,5 секунды. Обладателем бронзы стал Мартен Фуркад. У него ни одного промаха, а отставание от россиянина составило 19,5 секунды.

В гонке приняли участие еще несколько россиян. 12-е место с одним промахом занял Матвей Елисеев. 21-м, отстреляв без промахов, стал Никита Поршнев. 56-е время – у Евгения Гараничева, промахнувшегося трижды.

Медаль Логинова стала первой в копилке российской сборной на нынешнем чемпионате, до этого две гонки (смешанная эстафета и женский спринт) выиграли представители Норвегии. Кроме того, Логинов впервые стал чемпионом мира. На его счету были одна серебряная и две бронзовые медали.

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