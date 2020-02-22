В Лигу боевого самбо пригласят лучших бойцов из Африки, Панамерики и Европы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация самбо намерена развивать российский вид единоборств в мире совместно с Лигой боевого самбо, рассказал в субботу "Интерфаксу" президент FIAS Василий Шестаков.

"Мы будем сотрудничать с Лигой, юридическую форму мы еще обсудим, возможно, это будет протокол о совместной деятельности или протокол о намерениях. (. . .) Но, в принципе, мы будем заниматься одним и тем же - популяризацией самбо в России и в мире", - сказал Шестаков.

"Если мы хотим, чтобы самбо стало интересным для всех и было конкурентноспособным, то надо приглашать только лучших спортсменов, а они есть практически в любых странах. Хорошо развивается самбо в Камеруне, Марокко, в Азии очень неплохое боевое самбо, например, в Казахстане, Туркменистане, на Филиппинах, в Индонезии, в Европе тоже есть отличные ребята, в Панамерике. Мы будем выбирать лучших и приглашать в Лигу", - рассказал глава международной федерации.

Ранее в субботу в Сочи состоялась торжественная церемония подписания декларации по развитию Лиги боевого самбо.

"Это историческое событие, мы открываем новую веху в истории самбо, создаем Лигу профессионального боевого самбо. Для всех тех, кто с детства занимался самбо, это большое и радостное событие. Для нас это нечто новое, мы будем это продвигать и совершенствовать, ведь самбо - наш национальный вид спорта", - сказал президент Лиги Аркадий Ротенберг в ходе круглого стола.

Первый чемпионат Лиги проходит в субботу в Сочи.