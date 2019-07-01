Сборная Доминиканы выиграла чемпионат Панамерики по самбо

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Самбисты из Доминиканы показали лучший результат в боевом и женском медальном зачетах чемпионата Панамерики.

Лучшей в спортивном самбо мужского зачета стала команда Канады.

30 июня в рамках чемпионата состоялся турнир по пляжному самбо, победителем которого стала сборная Доминиканы.

Президент Доминиканской федерации самбо Элисео Ромеро отметил, что вид единоборств набирает популярность в Латинской Америке.

"Этот вид единоборств, рожденный в России, заинтересовал поклонников спорта в Латинской Америке и в Доминиканской республике. Наши самбисты показывают неплохие результаты на крупных международных соревнованиях, отлично выступили на чемпионате Панамерики, который мы принимали сейчас в Санто-Доминго",- рассказал "Интерфаксу" Ромеро.

"Самбо интересно и любителям единоборств, в настоящий момент им занимаются примерно 500 человек в Доминиканской республике", - добавил он.