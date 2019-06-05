Глава Международной федерации предложил Киану Ривзу стать послом самбо

Киану Ривз Фото: Reuters

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков обратился к канадскому актеру Киану Ривзу с предложением стать официальным послом этого вида единоборств в мире.

"Для всего самбистского сообщества и лично для меня ваше согласие принять данное предложение стало бы большой честью и дало бы новый мощный импульс развитию самбо во всем мире", - обратился Шестаков к Ривзу в письме, текст которого оказался в распоряжении "Интерфакса".

Шестаков отметил, что оказался под впечатлением от игры актера в недавно вышедшем фильме "Джон Уик-3" и прежде всего – от исполнения им приемов самбо.

"По сюжету ваш герой - человек, занимавшийся самбо в юности, а сцена в спортивном зале, нашедшая отражение в фильме, дает довольно точное представление о тренировочном процессе и приемах, которые отрабатывают самбисты. Кроме того, на протяжении всего фильма ваш герой - Джон Уик - постоянно использует технику различных боевых искусств, в том числе, технику самбо, выполняя эффектные броски. Уверен, самбисты всего мира были польщены вниманием вашего героя к данному единоборству, включению его во Вселенную Джона Уика", - отметил Шестаков.

Шестаков отметил, что фильм "Джон Уик-3" стал для него приятным сюрпризом "не только, как для поклонника вашего таланта, но и человека, посвятившего свою жизнь занятиям и популяризации самбо".

"Также хочу вас пригласить на чемпионат мира по самбо, который пройдет в этом году в Сеуле (Республика Корея) с 8 по 10 ноября и принять в нем участие в качестве почетного гостя", - отметил глава FIAS.

Президент FIAS напомнил, что самбо развивается в более чем в 120 странах мира, "ежедневно вовлекая в свою орбиту новых спортсменов и поклонников данного единоборства". А в 2018 году Международная федерация самбо получила временное признание Международного олимпийского комитета.

Он отметил, что наиболее яркими представителями самбо являются такие титулованные спортсмены как Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Олег Тактаров, Виталий Минаков и многие другие.

54-летний Ривз за свою карьеру сыграл в таких культовых фильмах, как "Матрица", "Скорость", "На гребне волны", "Адвокат дьявола", "Константин: Повелитель тьмы", "Джонни-мнемоник" и другие.

"Джон Уик 3" - лидер проката

В фильме содержатся сцены о детстве главного героя фильма, в одной из которых показано, как он занимается самбо в тренировочном зале. Для консультаций к работе над сценой был привлечен американский эксперт по самбо и каскадер Стивен Кепфер.

Ранее сообщалось, что по кассовым сборам в США и Канаде 18 и 19 мая третья часть кинофильма "Джон Уик" студии Lions Gate Entertainment обогнала картину "Мстители: Финал".

"Джон Уик 3", главную роль в котором сыграл Ривз, заработал $57 млн в свой дебютный уик-энд, став лидером проката, показали предварительные подсчеты студии. В то же время финальный эпизод "Мстителей" в свои четвертые выходные в прокате собрал $29,4 млн, опустившись на вторую строчку.

Сборы третьей части истории наемного убийцы Джона Уика примерно в четыре раза превзошли результаты первого фильма, вышедшего в 2014 году, и почти вдвое превысили дебютный показатель второго, который был показан в 2017 году.

В мировом прокате кассовые сборы фильма "Джон Уик 3" составили около $92 млн.