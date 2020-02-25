Командный ЧМ по настольному теннису перенесен из-за коронавируса

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла решение отложить проведение командного чемпионата мира в Пусане из-за угрозы распространения в Корее короновируса.

Чемпионат должен был пройти 22-29 марта, теперь соревнования предварительно запланированы на 21-28 июня, сообщил во вторник сайт ITTF.

В минувшую пятницу появилась информация о первых подтвержденных случаях заболевания COVID-19 в Пусане. В результате ITTF отложила жеребьевку первого этапа чемпионата мира, запланированную на 22 февраля.

Решение о переносе турнира было принято на совещании руководства ITTF с Корейской ассоциацией настольного тенниса и представителей администрации Пусана.