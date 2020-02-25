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Уайлдер назвал ориентировочные сроки проведения боя-реванша с Фьюри

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американский боксер Деонтей Уайлдер сообщил, что поединок-реванш с британцем Тайсоном Фьюри должен пройти ближе к лету.

"Мы определенно собираемся использовать эту опцию. С нетерпением ждем этого боя. Я воин и настоящий чемпион. Мы продолжим к лету", - приводит слова Уайлдера ESPN.

Утром 23 февраля по московскому времени Фьюри победил Уайлдера в поединке-реванше за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Рефери присудили победу Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой прошел с преимуществом британца, и в предыдущих раундах отправлявшего соперника в нокдаун.

Ранее спортсмены встречались в декабре 2018 года, тогда бой завершился вничью. До этого Уайлдер неоднократно также успешно защищал титул чемпиона мира.

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