Азербайджанский шахматист снялся с турнира в РФ, испугавшись коронавируса

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов снялся с турнира претендентов, который пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В официальном заявлении на сайте ФИДЕ говорится, что Раджабов отказался от выступления на соревнованиях в Екатеринбурге по личным причинам.

Раджабов получил право выступить на турнире претендентов после победы на Кубке мира 2019 года, который проходил в Ханты-Мансийске.

Вскоре в своем заявлении Раджабов отметил, что причина снятия с турнира связана с эпидемией коронавируса.

"С 15 марта по 5 апреля 2020 года я должен был участвовать в турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в России в городе Екатеринбурге. Как известно, в настоящее время во всем мире происходит нарастание эпидемии коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила самый высокий уровень эпидемии - красный цвет. Многие соревнования и значимые мероприятия в мире отменяются или переносятся на более поздние сроки, исходя из развития ситуации, - цитирует слова Раджабова пресс-служба Федерации шахмат Азербайджана.

ФИДЕ осуществила ряд профилактических мэр. Но не все. Было заявлено, что китайские шахматисты, их тренеры и сопровождающие лица пройдут карантин в течение 14 дней на территории России. "Один из китайских шахматистов, тренеры и делегация действительно помещены в карантин. Однако второй участник из Китая не будет проходить карантин и прилетит к началу турнира из страны, в которой ежедневно нарастает эпидемия коронавируса", - подчеркивает шахматист.

Кроме того, нет разъяснений от ФИДЕ, как будет протекать турнир в случае, если у какого-либо участника или контактирующих с участником тренеров или сопровождающих лиц, журналистов, берущих интервью, судей будут признаки простуды или ОРВИ, или обнаружится коронавирус. Будут ли участники помещены в карантин? Сколько времени и этапов необходимо для анализов и определения точного наличия или отсутствия вируса?

"Турнир претендентов представляет собой шахматный марафон, состоящий из 14-ти туров в течение 22-х дней. Как будет развиваться турнир в условиях мировой эпидемии? Какие меры будут предприниматься в случае обнаружения вируса и обычного ОРВИ? И какие меры будут приниматься в отношении заболевшего участника, судей? Никто это не разъясняет", - указывает Раджабов.

В связи со сложностью всех этих моментов шахматист обратился в ФИДЕ с предложением перенести турнир на более поздние сроки. "На это мое предложение я получил отказ. В связи с вышеперечисленным, я посчитал, что такие условия могут сильно повлиять на необходимый уровень концентрации и настроение, необходимые для максимального уровня игры в таком важном соревновании, коим является турнир претендентов, и таить возможную опасность для здоровья. В результате меня заменили на другого участника", - подчеркивает азербайджанский гроссмейстер.

Как сообщалось ранее, в турнире претендентов, который пройдет с 15 марта по 5 апреля, примут участие 8 шахматистов: россияне Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко и Александр Грищук, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь, голландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана и француз Максим Вашье-Лаграв, заменивший Раджабова. Победитель турнира встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую корону.