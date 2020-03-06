Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:21

Азербайджанский шахматист снялся с турнира в РФ, испугавшись коронавируса

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов снялся с турнира претендентов, который пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В официальном заявлении на сайте ФИДЕ говорится, что Раджабов отказался от выступления на соревнованиях в Екатеринбурге по личным причинам.

Раджабов получил право выступить на турнире претендентов после победы на Кубке мира 2019 года, который проходил в Ханты-Мансийске.

СпортЯпония подтвердила готовность принять Олимпиаду-2020Читать подробнее

Вскоре в своем заявлении Раджабов отметил, что причина снятия с турнира связана с эпидемией коронавируса.

"С 15 марта по 5 апреля 2020 года я должен был участвовать в турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в России в городе Екатеринбурге. Как известно, в настоящее время во всем мире происходит нарастание эпидемии коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила самый высокий уровень эпидемии - красный цвет. Многие соревнования и значимые мероприятия в мире отменяются или переносятся на более поздние сроки, исходя из развития ситуации, - цитирует слова Раджабова пресс-служба Федерации шахмат Азербайджана.

ФИДЕ осуществила ряд профилактических мэр. Но не все. Было заявлено, что китайские шахматисты, их тренеры и сопровождающие лица пройдут карантин в течение 14 дней на территории России. "Один из китайских шахматистов, тренеры и делегация действительно помещены в карантин. Однако второй участник из Китая не будет проходить карантин и прилетит к началу турнира из страны, в которой ежедневно нарастает эпидемия коронавируса", - подчеркивает шахматист.

Кроме того, нет разъяснений от ФИДЕ, как будет протекать турнир в случае, если у какого-либо участника или контактирующих с участником тренеров или сопровождающих лиц, журналистов, берущих интервью, судей будут признаки простуды или ОРВИ, или обнаружится коронавирус. Будут ли участники помещены в карантин? Сколько времени и этапов необходимо для анализов и определения точного наличия или отсутствия вируса?

СпортБританские СМИ узнали о переносе Гран-при Китая "Формулы-1" из-за коронавирусаБританские СМИ узнали о переносе Гран-при Китая "Формулы-1" из-за коронавирусаЧитать подробнее

"Турнир претендентов представляет собой шахматный марафон, состоящий из 14-ти туров в течение 22-х дней. Как будет развиваться турнир в условиях мировой эпидемии? Какие меры будут предприниматься в случае обнаружения вируса и обычного ОРВИ? И какие меры будут приниматься в отношении заболевшего участника, судей? Никто это не разъясняет", - указывает Раджабов.

В связи со сложностью всех этих моментов шахматист обратился в ФИДЕ с предложением перенести турнир на более поздние сроки. "На это мое предложение я получил отказ. В связи с вышеперечисленным, я посчитал, что такие условия могут сильно повлиять на необходимый уровень концентрации и настроение, необходимые для максимального уровня игры в таком важном соревновании, коим является турнир претендентов, и таить возможную опасность для здоровья. В результате меня заменили на другого участника", - подчеркивает азербайджанский гроссмейстер.

Как сообщалось ранее, в турнире претендентов, который пройдет с 15 марта по 5 апреля, примут участие 8 шахматистов: россияне Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко и Александр Грищук, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь, голландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана и француз Максим Вашье-Лаграв, заменивший Раджабова. Победитель турнира встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую корону.

Хроника коронавируса. Март.

15
Сенат США поддержал законопроект о выделении $8,3 млрд на меры по борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19. Штат Калифорния ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением вируса. Уже зарегистрировано более 200 случаев заражения, свыше 10 человек скончались.В Китае зарегистрировано 16 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, которые завезены в страну из-за границы: 11 в провинции Ганьсу, четыре в Пекине, один в Шанхае5 марта. В Индии школьники мастерят самодельные маски для защиты от коронавируса5 марта. В Санкт-Петербурге в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова объявлен карантин на 15 дней. Студент вуза из Италии госпитализирован с коронавирусом. Живущим в общежитии запретят выходить из комнат, еду им будут приносить.5 марта. Таиланд в 2020 году может не досчитаться 6 млн иностранных туристов из-за коронавируса. В феврале число туристов сократилось на 40%, а в марте и апреле может снизиться еще сильнее. Общее количество случаев заражения в Таиланде с момента начала эпидемии в Китае составляет 47 человек.4 марта. За сутки выявлено 129 новых случаев заражения в КНР, что стало самым низким показателем за период с 20 января. В ночь на среду медицинские работники перевели около 100 пациентов с COVID-19 в Ухань для улучшения медицинского обслуживания.4 марта. Власти Южной Кореи выделят почти $10 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса, а также поддержку бизнеса и граждан. По данным на утро среды, в Южной Корее подтверждено 5,186 тыс. случаев заражения COVID-19. Таким образом, страна занимает второе место после КНР по количеству инфицированных.3 марта. В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода и выявлено 125 новых заболевших. Вне материковой части Китая больше всего больных в Южной Корее (4,812 тыс.), Италии (2,026 тыс.) и Иране (1,501 тыс.).3 марта. Настроения на фондовых рынках в последнее время в основном негативные. Прогнозы в отношении глобальной экономики ухудшаются из-за того, что вирус вышел за пределы Китая.3 марта. В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за вируса. На территории страны число инфицированных составляет 980 человек, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.3 марта. Свыше 50 человек умерли в Италии после заражения коронавирусом. Общее количество выявленных заражений в стране достигло 1835, при этом первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе. По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.3 марта. В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и находящихся под карантином в Казани, житель Москвы, вернувшийся из Италии. На фото: дезинфекция электробусов в Москве.3 марта. Шесть новых случаев заражения вирусом зафиксированы в Ираке, все заразившиеся были недавно в Иране. Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. От коронавируса там скончались более трех десятков человек. Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.3 марта. В Европе резко выросли продажи продуктов и товаров первой необходимости. Так, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают туалетную бумагу и детские памперсы.3 марта. Заражение коронавирусом выявлено еще у двух граждан Индии. Один случай заражения выявлен в столице страны Дели, а другой - в штате Телангана на юге страны. Оба человека ранее ездили в Италию и ОАЭ.
Сенат США поддержал законопроект о выделении $8,3 млрд на меры по борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19. Штат Калифорния ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением вируса. Уже зарегистрировано более 200 случаев заражения, свыше 10 человек скончались.
шахматы коронавирус

Новости по теме

Новости

Известный шахматист и его подруга погибли в Москве от веселящего газа

Генеральный директор ФК "Локомотив": у меня нет конфликта с Семиным

Генеральный директор ФК "Локомотив": у меня нет конфликта с Семиным

ЕСПЧ признал справедливым наказание Платини

"Спартак" в меньшинстве победил ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

"Спартак" в меньшинстве победил ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

Дюков анонсировал скорое продление контракта с Черчесовым

СКА вновь обыграл "Витязь" в первом раунде Кубка Гагарина

Поветкин будет драться с британцем Уайтом 2 мая в Манчестере

Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

МОК подтвердил проведение летней Олимпиады-2020

"Динамо" победило "Спартак" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

"Динамо" победило "Спартак" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');