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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Япония подтвердила готовность принять Олимпиаду-2020

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Япония готова провести Летнюю олимпиаду в июле 2020 года, несмотря на вспышку коронавируса, заявила в четверг в парламенте страны министр Олимпийских игр Сэйко Хасимото.

Эпидемия коронавируса

"Отмена или перенос Игр были бы неприемлемы для спортсменов. Непременно должны быть подготовлены условия, в которых спортсмены смогут почувствовать себя непринужденно и сосредоточиться на спорте", - заявила министр.

Ранее на этой неделе она заявила, что договоренность о проведении Олимпиады до конца 2020 года можно интерпретировать как возможность отсрочки. Эти ее слова вызвали много вопросов.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах 4 марта после двухдневного заседания исполкома организации заявил, что возможность отмены или переноса Игр в Токио даже не обсуждалась. Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.

В Японии на утро 5 марта было подтверждено 1036 случаев заражения новым коронавирусом, это на 36 больше, чем днем ранее. Более 700 из них приходится на пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Умерли 12 человек, в том числе шестеро с лайнера.

Япония Сэйко Хасимото Томас Бах МОК Олимпиада

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