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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Британские СМИ узнали о переносе Гран-при Китая "Формулы-1" из-за коронавируса

Британские СМИ узнали о переносе Гран-при Китая "Формулы-1" из-за коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Этап "Формулы-1" в Шанхае, который запланирован на 19 апреля, будет перенесен, узнала британская The Times. Причиной этому стало распространение в Китае пневмонии, вызываемой коронавирусом Covid-19 .

Окончательно решение относительно гонки, которая должна стать четвертой по счету в предстоящем сезоне, будет принято в ближайшие дни. Отмечается, что продолжаются переговоры: отменять этап совсем или перенести его на другое время. Однако в календаре "Формулы-1" рекордные 22 гонки, и найти дату для переноса представляется крайне сложным.

Как отмечает The Times, если Гран-при Китая попытаются перенести на вторую половину сезона, придется проводить гонки три или даже четыре уик-энда подряд, на что команды едва ли согласятся.

Как напоминает в свою очередь "Би-би-си", последний раз этап "Формулы-1" переносили в 2011 году: Гран-при Бахрейна в том сезоне пришлось в итоге отменить из-за волнений на фоне "арабской весны".

Ранее спортивные власти Шанхая рекомендовали не проводить в городе вообще никаких соревнований.

автоспорт Формула-1 Китай

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