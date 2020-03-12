Огонь летних Олимпийских игр-2020 зажжен в Греции

Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2020 года в Токио состоялась в четверг в Древней Олимпии в Греции, сообщает европейская пресса.

По традиции, огонь был зажжен от солнца в ходе представления, стилизованного под древнегреческое действо. Впервые из-за сложной эпидемиологической ситуации церемония прошла без зрителей, на нее были допущены лишь официальные лица.

До 19 марта эстафета Олимпийского огня пройдет по территории Греции. Затем на Панафинейском стадионе в Афинах состоится церемония передачи огня Токио - столице летних Олимпийских игр-2020.

На борту специального самолета Олимпийский факел будет доставлен в Японию, где 26 марта с префектуры Фукусима начнется японский участок эстафеты. Она пройдет по 47 префектурам страны, и завершится 24 июля на церемонии открытия летних Олимпийских игр.

Между тем, как сообщалось, проведение самой Олимпиады в заранее установленные сроки остается под вопросом из-за распространения по всему миру коронавируса Covid-19. В частности, газета The Wall Street Journal, ссылаясь на члена Олимпийского комитета Японии Харуюки Такахаши, сообщила, что Игры могут быть перенесены на два года..

"Я не думаю, что Игры будут отменены, это будет переносом сроков. У Международного олимпийского комитета возникнут проблемы, если они будут отменены. Только права американского ТВ дают МОК огромную сумму", - сказал собеседник издания.

Официально японский Олимпийский комитет пока не комментировал это заявление, однако ранее он неоднократно объявлял, что Олимпиада состоится в июле-августе 2020 года, как и планировалось.

По состоянию на 00:00 часов среды по московскому времени в мире насчитывается 116,6 тыс. инфицированных коронавирусом, число скончавшихся превысило 4,2 тыс. человек.

В Японии с учетом пассажиров и членов экипажа стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера зарегистрировано 1,250 тыс. случаев заболевания при 24 скончавшихся.