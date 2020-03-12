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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

Огонь летних Олимпийских игр-2020 зажжен в Греции

Огонь летних Олимпийских игр-2020 зажжен в Греции
Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2020 года в Токио состоялась в четверг в Древней Олимпии в Греции, сообщает европейская пресса.

По традиции, огонь был зажжен от солнца в ходе представления, стилизованного под древнегреческое действо. Впервые из-за сложной эпидемиологической ситуации церемония прошла без зрителей, на нее были допущены лишь официальные лица.

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До 19 марта эстафета Олимпийского огня пройдет по территории Греции. Затем на Панафинейском стадионе в Афинах состоится церемония передачи огня Токио - столице летних Олимпийских игр-2020.

На борту специального самолета Олимпийский факел будет доставлен в Японию, где 26 марта с префектуры Фукусима начнется японский участок эстафеты. Она пройдет по 47 префектурам страны, и завершится 24 июля на церемонии открытия летних Олимпийских игр.

Между тем, как сообщалось, проведение самой Олимпиады в заранее установленные сроки остается под вопросом из-за распространения по всему миру коронавируса Covid-19. В частности, газета The Wall Street Journal, ссылаясь на члена Олимпийского комитета Японии Харуюки Такахаши, сообщила, что Игры могут быть перенесены на два года..

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"Я не думаю, что Игры будут отменены, это будет переносом сроков. У Международного олимпийского комитета возникнут проблемы, если они будут отменены. Только права американского ТВ дают МОК огромную сумму", - сказал собеседник издания.

Официально японский Олимпийский комитет пока не комментировал это заявление, однако ранее он неоднократно объявлял, что Олимпиада состоится в июле-августе 2020 года, как и планировалось.

По состоянию на 00:00 часов среды по московскому времени в мире насчитывается 116,6 тыс. инфицированных коронавирусом, число скончавшихся превысило 4,2 тыс. человек.

В Японии с учетом пассажиров и членов экипажа стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера зарегистрировано 1,250 тыс. случаев заболевания при 24 скончавшихся.

Олимпиада Греция Япония

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