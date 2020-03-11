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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Япония рассмотрит перенос Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Проведение запланированной на 2020 год Олимпиады в Токио может быть перенесено на год-два из-за распространения по всему миру коронавируса Covid-19, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на члена Олимпийского комитета Японии Харуюки Такахаши.

"Я не думаю, что Игры будут отменены, это будет переносом сроков. У Международного олимпийского комитета возникнут проблемы, если они будут отменены. Только права американского ТВ дают МОК огромную сумму", - сказал собеседник издания.

Официально японский Олимпийский комитет пока не комментировал это заявление, однако ранее он неоднократно объявлял, что Олимпиада состоится в июле-августе 2020 года, как и планировалось.

По состоянию на 00:00 часов среды по московскому времени в мире насчитывается 116,6 тыс. инфицированных коронавирусом, число скончавшихся превысило 4,2 тыс. человек.

В Японии с учетом пассажиров и членов экипажа стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера зарегистрировано 1,250 тыс. случаев заболевания при 24 скончавшихся.

Япония ОИ-2020 коронавирус

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