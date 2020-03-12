Главный тренер сборной России по футболу продлил контракт с РФС
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Станислав Черчесов подписал новый контракт с Российским футбольным союзом, сообщает официальный твиттер национальной команды.
⚡️⚡️⚡️ Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России. Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года.— Сборная России (@TeamRussia) March 12, 2020
Успехов, Станислав Саламович! pic.twitter.com/eGWK0P0lFJ
Под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года и вышла на Евро 2020. Специалист возглавляет национальную команду с лета 2016 года.