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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Главный тренер сборной России по футболу продлил контракт с РФС

Главный тренер сборной России по футболу продлил контракт с РФС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
Фото: ZUMA/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Станислав Черчесов подписал новый контракт с Российским футбольным союзом, сообщает официальный твиттер национальной команды.

Под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года и вышла на Евро 2020. Специалист возглавляет национальную команду с лета 2016 года.

футбол сборная России Евро-2020 Станислав Черчесов

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