"Динамо" победило "Ахмат" в РПЛ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" обыграло грозненский "Ахмат" в матче 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу "Динамо".

Счет открыл нападающий "Ахмата" Одисе Роши на 10-й минуте матча. На 26-й минуте матча защитник "Динамо" Константин Рауш провел ответный гол. Команды ушли на перерыв при счёте 1:1.

На 50-й минуте матча нападающий "Динамо" Максимиллиан Филипп забил второй мяч своей команды, а на 86-й минуте защитник москвичей Дмитрий Скопинцев сделал счёт 3:1 в пользу "Динамо". "Ахмат" ответил голом Дениса Глушакова на 89-й минуте.

Благодаря победе "Динамо" поднялось на шестую строчку турнирной таблицы, "Ахмат" занимает последнее место в чемпионате.

Следующий матч "Ахмат" сыграет в гостях с самарскими "Крыльями Советов", "Динамо" предстоит матч на выезде с "Краснодаром".