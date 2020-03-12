ФК ЦСКА создал алгоритм для выбора болельщиков на домашние матчи

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - На ближайшие домашние матчи ФК ЦСКА в рамках Российской премьер-лиги – против "Уфы" и "Зенита" - могут попасть лишь владельцы сезонных абонементов, сообщила пресс-служба московского клуба.

При этом, в связи с ограничением в 5 тысяч человек, которые могут присутствовать на матче, среди болельщиков будет проведена жеребьевка.

"Они (болельщики) будут поделены на две группы: владельцы абонементов в четные и нечетные сектора. Путем жеребьевки, которая пройдет в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой - в нечетные", - говорится в сообщении.

Жеребьевка пройдет в четверг и начнется в 16:00 мск.

"Владельцы абонементов "Верю в команду" смогут посетить оба матча. Владельцы абонементов в центральные сектора будут размещены на нижнем ярусе трибуны С. Доступ болельщиков по разовым билетам осуществляться не будет. О порядке возврата билетов сообщим дополнительно", - говорится в заявлении клуба.

Матч 22-го тура РПЛ ЦСКА – "Уфа" пройдет 15 марта, матч 23-го тура ЦСКА – "Зенит" запланирован на 22 марта.

Ранее сообщалось, что РПЛ будет ограничивать число зрителей на московских матчах из-за угрозы заражения коронавирусом.

"В связи с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности", последующего внесения изменения от 10 марта 2020 года и разъяснения РФС, Российская Премьер-лига сообщает, что матчи Лиги в установленные календарем сроки до 10 апреля 2020 года на территории Москвы будут проведены с некоторыми ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях. На матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры", - говорится в заявлении РПЛ.

"О решении клубов Российской Премьер-лиги, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно", - отмечается там же.

До 10 апреля 2020 года в Москве планируется провести следующие матчи: ЦСКА - "Уфа", "Локомотив" - "Оренбург", ЦСКА - "Зенит", "Спартак" - "Уфа", "Динамо" - ЦСКА.