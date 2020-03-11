РПЛ подтвердила временное ограничение зрителей на матчах чемпионата

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига будет ограничивать число зрителей на московских матчах из-за угрозы заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба РПЛ во вторник.

"В связи с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности", последующего внесения изменения от 10 марта 2020 года и разъяснения РФС, Российская премьер-лига сообщает, что матчи лиги в установленные календарем сроки до 10 апреля 2020 года на территории Москвы будут проведены с некоторыми ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях. На матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры", - говорится в сообщении.

"О решении клубов Российской премьер-лиги, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно", - отмечается там же.

До 10 апреля 2020 года в Москве планируется провести следующие матчи: ЦСКА - "Уфа", "Локомотив" - "Оренбург", ПФК ЦСКА - "Зенит", "Спартак" - "Уфа", "Динамо" - ПФК ЦСКА.

Ранее в среду сообщалось, что Российский футбольный союз, а также Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России обратились к правительству Москвы с просьбой предоставить дополнительные рекомендации по проведению соревнований.