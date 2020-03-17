Оставшиеся туры РПЛ сдвинут, а не отменят

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига, Континентальная хоккейная лига и баскетбольная Единая лига ВТБ приостановили свои турниры до 10 апреля.

"РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановили проведение соревнований до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19", - говорится в сообщениях, распространенных пресс-службами турниров.

Оставшиеся туры РПЛ будут сдвинуты

"Общее собрание клубов НП "РФПЛ" приняло решение приостановить розыгрыши Тинькофф Российской Премьер-лиги и Молодежного первенства в связи с рекомендациями министерства спорта, решениями региональных властей и с учетом эпидемиологической обстановки. Приостановка сезона пройдет путем сдвига оставшихся восьми туров", - говорится, в частности в заявлении РПЛ.

"Основным приоритетом Российской Премьер-лиги всегда являлись здоровье и безопасность болельщиков. Данное решение является необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности. Мы надеемся на понимание и серьёзное отношение со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением Covid-19. Мы все должны объединиться и быть максимально ответственными в сложившейся ситуации", - сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Между тем, ранее владелец московского ФК "Спартак" Леонид Федун предлагал досрочно завершить чемпионат России и признать чемпионом нынешнего лидера, петербургский "Зенит".

КХЛ сообщит о формате второго этапа дополнительно

В свою очередь, Континентальная хоккейная лига отмечает, что "КХЛ будет готова к проведению второго этапа чемпионата для клубов". "О формате и сроках проведения КХЛ сообщит на своих официальных интернет-ресурсах", - говорится в сообщении.

Накануне КХЛ сообщила, что приостанавливает игры на неделю и готовит новый формат проведения второй части чемпионата с участием шести клубов.

Ранее два клуба КХЛ - финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс", пробившиеся в четвертьфинал Кубка Гагарина, отказались от участия в соревновании в связи с угрозой коронавируса. В сериях 1/4 финала они должны были сыграть с петербургским СКА и новосибирской "Сибирью" соответственно.

В следующую стадию турнира пробились московские ЦСКА и "Динамо", казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев".