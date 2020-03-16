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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 21:39

КХЛ приостановила сезон на неделю

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о решении приостановить текущий сезон на семь дней.

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой КХЛ.

"Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время и опубликованы на официальных ресурсах Лиги", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что два клуба КХЛ – финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс", пробившиеся в четвертьфинал Кубка Гагарина, отказались от дальнейшего участия в соревновании в связи с угрозой коронавируса. В сериях 1/4 финала они должны были сыграть с петербургским СКА и новосибирской "Сибирью" соответственно.

Также в следующую стадию турнира пробились московские ЦСКА и "Динамо", казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев".

Между тем, информацию о проведении чемпионата Молодёжной хоккейной лиги КХЛ сообщит дополнительно.

хоккей КХЛ

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