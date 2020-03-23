Гран-при Азербайджана "Формулы-1" отложили из-за коронавируса

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Азербайджанский этап чемпионата мира по автоспорту класса "Формула-1" перенесен на более поздний срок.

"Организаторы Гран-при Азербайджана приняли решение отложить гонку в 2020 году из-за глобального распространения коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы "Формулы-1".

Гран-при Азербайджана должен был пройти 5-7 июня.

Чемпионат "Формулы-1" должен был стартовать в Австралии 13-15 марта, однако из-за коронавируса первый этап было решено отменить. Также сообщалось об отмене гонки в Монако, а также о переносе этапов в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании.

В случае если другие этапы отменяться или переноситься не будут, сезон должен стартовать 12-14 июня в Канаде.