Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Еще три этапа "Формулы-1" перенесены из-за коронавируса

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Этапы чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" в Нидерландах, Испании и Монако отложены на более поздний срок.

"Формула-1", FIA (Международная автомобильная федерация – ИФ) и промоутеры трех этапов приняли это решение, чтобы обеспечить здоровье и безопасность персонала, участников чемпионата и болельщиков, что остается нашей главной задачей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте чемпионата.

Этап в Нидерландах, который вернулся в календарь "Формулы-1" впервые с 1985 года, должен был пройти 1-3 мая; через неделю должен была пройти гонка в Испании, а 21-24 мая – в Монако.

Ранее из-за вспышки коронавируса был отменен Гран-при Австралии, традиционно открывающий сезон "Формулы-1". Кроме того, на более поздний срок перенесены этапы в Китае, Бахрейне и Вьетнаме. При этом Вьетнам попал в календарь "Формулы-1" впервые.

"Формула-1" и FIA рассчитывают начать сезон чемпионата 2020 года, как только это будет безопасно, и будут продолжать регулярно отслеживать текущую ситуацию с COVID-19", - говорится в заявлении.

В случае, если в календаре "Формулы-1" больше не будут внесены изменения, чемпионат стартует этапом Гран-при Азербайджана в Баку 5-7 июня. Гран-при России в Сочи запланирован на 25-27 сентября.

автоспорт Формула-1

Новости

Паузу в чемпионате Англии по футболу продлили до 30 апреля

Федун инициирует обращение в ФИФА по реформам в футболе из-за коронавируса

Федун инициирует обращение в ФИФА по реформам в футболе из-за коронавируса
Российская премьер-лига-2019/20

Чемпионат РПЛ не возобновят, пока ограничения не снимут во всех регионах клубов

Чемпионат РПЛ не возобновят, пока ограничения не снимут во всех регионах клубов

Глава КХЛ допустил возвращение "Йокерита" и "Ак Барса" в сезон

"Ак Барс" пригрозил сняться с плей-офф в случае решения КХЛ возобновить игры

В РФ рекомендовали отменить все официальные спортивные мероприятия с 21 марта

У игрока клуба НХЛ "Оттава" диагностирован коронавирус

Обладатель золота ЧМ-2018 Матюиди подхватил коронавирус

МОК пока не будет принимать радикальных решений по ОИ-2020

Ближайшие товарищеские матчи сборной России по футболу отменены

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');