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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Первый этап "Формулы-1" Гран-при Австралии отменен из-за коронавируса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Стартовый этап нового сезона "Формулы-1" Гран-при Австралии, который должен был пройти 14-15 марта в Мельбурне, отложен из-за Covid-19, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA) в пятницу.

СпортMcLaren не выступит на Гран-при Австралии F1 из-за коронавируса у члена командыЧитать подробнее

Такое решение приняли руководство FIA, "Формулы-1" и Австралийской корпорации Гран-при.

"После подтверждения того, что сотрудник McLaren сдал положительный результат на COVID-19, и решения McLaren отказаться от Гран-при Австралии, в четверг вечером FIA и "Формула-1" встретились с остальными девятью командами. В итоге большинство команд решило, что гонка не должна состояться", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что зрителям вернут деньги за билеты, а в ближайшее время последует новое заявление.

Накануне команда McLaren объявила об отказе от участия в Гран-при Австралии, в связи с тем, что один из ее представителей сдал положительный тест на коронавирус.

Гран-при Австралии традиционно открывает программу чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

автоспорт Формула-1

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