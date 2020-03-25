Владелец ФК "Ноттингем" и "Олимпиакос" излечился от коронавируса

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Греческий бизнесмен, владелец футбольных клубов "Олимпиакос" (Греция) и "Ноттингем Форест" (Англия) Евангелос Маринакис сообщил о том, что он больше не болен коронавирусом.

"После двух недель, на протяжении которых я выполнял инструкции врачей, я сдал второй тест на коронавирус, он оказался отрицательным", - цитирует Маринакиса пресс-служба "Ноттенгема".

По словам бизнесмена, во время лечения он "находился дома, общался с друзьями и родственниками, много читал, много часов смотрел телевизор, слушал музыку и много времени проводил в интернете".

"Все это помогло мне осознать, что происходит в остальном мире, и еще раз увидеть, насколько хрупка наша планета", - поделился впечатлениями он.

"Я должен поблагодарить врачей Национальной системы здравоохранения Греции за их заботу и советы, всех моих друзей, каждого из них, за их бесконечную любовь, тысячи сообщений (даже в форме стихов) и бескорыстную поддержку", - добавил Маринакис.

О том, что он болен коронавирусом, грек сообщал 10 марта.