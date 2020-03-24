У экс-футболиста "Зенита" Астафьева обнаружен коронавирус

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Коронавирус подтвердился у игрока ФК "Ленинградец" (Ленинградская область) Максима Астафьева, сообщила пресс-служба клуба на своей странице в соцсети во вторник.

"Анализ на коронавирусную инфекцию, взятый у полузащитника Максима Астафьева, дал положительный результат. Наш полузащитник был госпитализирован в больницу им. Боткина с повышенной температурой в пятницу. В данный момент Максим чувствует себя хорошо, повышенной температуры, кашля или других симптомов у футболиста нет", - говорится в сообщении.

Остальные игроки и персонал клуба продолжают находиться в самоизоляции и чувствуют себя хорошо, отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, 15 марта команда вернулась из Испании. Там она проводила подготовку к весенней части первенства России.

Ранее со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф сообщалось, что за сутки в Ленинградской области было выявлено два новых случая COVID-19.

ФК "Ленинградец" является участником первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по значимости дивизион отечественного футбола). Что касается 37-летнего Астафьева, он, будучи воспитанником ленинградского футбола, начинал карьеру в местном "Зените", где по разу завоевал серебро и бронзу чемпионата России. Так же он играл в "Луче-Энергии", "Ростове", "Сибири", "Урале", "Томи", "Мордовии" и других клубах.

В "Ленинградце" Астафьев начал играть в 2018 году - в год образования этого клуба.