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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Футболисты "Локомотива" ушли на карантин

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Московский ФК "Локомотив" объявил об отмене тренировок команды из-за эпидемиологической ситуации.

"В связи с угрозой распространения коронавируса футболисты "Локомотива" уходят на карантин", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Тренировки на базе в Баковке отменены. Игроки будут поддерживать форму в домашних условиях", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса приостановлен чемпионат России по футболу, как и многие другие турниры по разным видам спорта.

футбол ФК Локомотив

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