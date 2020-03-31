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Черчесов оценил вероятность вызова Кокорина и Мамаева в сборную

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что отбывших сроки за драки форварда Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева пока рано вызывать в национальную команду.

В интервью официальному каналу Российского футбольного союза в Youtube, Черчесов отметил, что у Кокорина "был большой перерыв в футболе, не говоря о сборной, сейчас его задача проявить свои лучшие качества, убедить всех, что он готов для следующего шага".

"Он ответил за свой проступок, и мы будем смотреть что дальше. Мы без него обходились и его задача сейчас - стать для нас важным игроком. Сейчас я бы его не вызвал на сбор", - сказал Черчесов.

"Мамаев? Его бы тоже не вызвал, он еще не был в нашей системе", – добавил тренер.

Сейчас Мамаев играет в "Ростове", а Кокорин на правах аренды – в "Сочи".

футбол Александр Кокорин Павел Мамаев

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