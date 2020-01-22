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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

"Ростов" внес Павла Мамаева в заявку на оставшуюся часть сезона

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Полузащитник Павел Мамаев официально зарегистрирован в заявке футбольного клуба "Ростов" для участия в весенней части сезона-2019/20.

Как сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ), футболист заявлен под игровым номером 10.

17 сентября 2019 года Мамаев, футболист "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. Все они до этого были лишены свободы за драки в центре Москвы.

Вскоре "Краснодар" расторг контракт с Мамаевым, после чего игрок перешел в "Ростов".

К тому моменту, когда футболисты вышли на свободу, период для заявок в РПЛ был закрыт, в связи с этим клубам не удалось зарегистрировать их для участия в соревнованиях. Поэтому пришлось ждать нового периода дозаявок, который стартовал 22 января.

футбол Павел Мамаев

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