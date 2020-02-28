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Кокорин заявил о намерении попасть в состав сборной России на Евро

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий Александр Кокорин рассчитывает в играх за "Сочи" завоевать место в составе сборной России на чемпионате Европы по футболу-2020.

"Для себя я ставлю цель выходить на поле в каждой игре и по возможности выделяться. В будущем, я буду надеяться вернуться на тот самый уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы", - сказал Кокорин журналистам в Сочи.

"В коллективе приняли прекрасно, тренерский штаб принял прекрасно. Никаких проблем у меня не было", - отметил футболист.

17 февраля "Сочи" объявил о переходе Кокорина из петербургского "Зенита" на правах аренды. Соглашение действует до конца сезона.

футбол Евро-2020 Александр Кокорин

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