Два матча в Белоруссии перенесли из-за подозрения на COVID-19 у футболистов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Белорусская федерация футбола решила перенести по одному матчу в высшей и первой лигах чемпионата страны в связи с подозрением на коронавирус у игроков "Минска" и "Арсенала" из Дзержинска.

Как говорится в сообщении федерации на ее сайте, на более поздний срок отложена встреча девятого тура высшей лиги "Минск" – "Неман" (Гродно). Кроме того, перенесен матч пятого тура первой лиги (второй по значимости дивизион в белорусском футболе) "Арсенал" - "Локомотив" (Гомель).

"Данное решение принято в связи с тем, что футболисты "Арсенала" и "Минска" могли заразиться COVID-19", - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что федерация "продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований".

"На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряет температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке", - говорится в заявлении.

Белоруссия остается одной из немногих стран, которая проводит национальный чемпионат по футболу, несмотря на пандемию коронавируса в мире. В ряде стран - в Бельгии, Нидерландах, Франции - решено досрочно завершить свои чемпионаты. При этом в Бельгии и Нидерландах победитель турнира не был определен, а во Франции им стал ПСЖ, лидировавший на момент приостановки чемпионата.

С дальнейшей судьбой чемпионата России по футболу клубы РПЛ пока не определились.