Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:55

Нойер продлил контракт с "Баварией"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" объявил о подписании нового соглашения с вратарем команды Мануэлем Нойером.

Как сообщается на сайте клуба, контракт с 34-летним голкипером будет действовать до 30 июня 2023 года.

"Мануэль - лучший вратарь в мире и наш капитан",- приводятся слова генерального директора "Баварии" Карла-Хайнца Руммениге.

Сам вратарь отметил, что во время пандемии коронавируса он воздерживался от принятия решения, "потому что никто не знал, когда будет, и будет ли, возобновлен сезон в Бундеслиге". Сезон в итоге был возобновлен 16 мая.

"Теперь, когда это решено, я с большим оптимизмом смотрю в будущее. Я чувствую себя очень комфортно в "Баварии". "Бавария" является и остается одним из лучших европейских футбольных клубов ", - сказал Нойер.

Нойер стал игроком "Баварии" в 2011 году. В составе команды он семь раз выигрывал чемпионат Германии, становился победителем Лиги чемпионов и клубного ЧМ. 2014 году в составе сборной "Баварии" выиграл чемпионат мира.

футбол Германия Бундеслига

Новости по теме

Новости

Определились соперники сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА продлил контракт с главным тренером Гончаренко

ЦСКА продлил контракт с главным тренером Гончаренко

Шесть человек заразились COVID-19 в клубах Английской премьер-лиги

В ФК "Динамо" прояснили ситуацию с массовым заражением коронавирусом

В ФК "Динамо" прояснили ситуацию с массовым заражением коронавирусом
Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" продлил контракт с Кокориным до конца сезона

Три футболиста "Динамо" заразились коронавирусом

Клубы Английской премьер-лиги возобновят тренировки во вторник

Российская премьер-лига-2019/20

Футболист "Рубина" Плиев подхватил COVID-19

Коронавирус вынудил южнокорейский футбольный клуб посадить на трибуны секс-кукол

Коронавирус вынудил южнокорейский футбольный клуб посадить на трибуны секс-кукол

Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордные $560 тысяч

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');