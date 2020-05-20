Нойер продлил контракт с "Баварией"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" объявил о подписании нового соглашения с вратарем команды Мануэлем Нойером.

Как сообщается на сайте клуба, контракт с 34-летним голкипером будет действовать до 30 июня 2023 года.

"Мануэль - лучший вратарь в мире и наш капитан",- приводятся слова генерального директора "Баварии" Карла-Хайнца Руммениге.

Сам вратарь отметил, что во время пандемии коронавируса он воздерживался от принятия решения, "потому что никто не знал, когда будет, и будет ли, возобновлен сезон в Бундеслиге". Сезон в итоге был возобновлен 16 мая.

"Теперь, когда это решено, я с большим оптимизмом смотрю в будущее. Я чувствую себя очень комфортно в "Баварии". "Бавария" является и остается одним из лучших европейских футбольных клубов ", - сказал Нойер.

Нойер стал игроком "Баварии" в 2011 году. В составе команды он семь раз выигрывал чемпионат Германии, становился победителем Лиги чемпионов и клубного ЧМ. 2014 году в составе сборной "Баварии" выиграл чемпионат мира.