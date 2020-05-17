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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25

"Бавария" победила "Унион" в чемпионате Германии по футболу

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Баварии" со счетом 2:0 нанесли поражение "Униону" в гостевом матче возобновленного чемпионата Германии.

На 40-й минуте Роберт Левандовски, реализовав пенальти, вывел "Баварию" вперед. На 80-й преимущество "Баварии" упрочил Бенжамен Павар.

Теперь у лидирующей в турнирной таблице "Баварии" 58 баллов. Она восстановила четырехочковый отрыв от идущей второй "Боруссии" (Дортмунд), которая накануне разгромила "Шальке" (4:0).

Что касается "Униона", то эта команда занимает 12-е место (30 очков).

Чемпионат Германии среди команд Бундеслиги возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса, 16 мая. Он стал первым среди топ-5 европейских национальных чемпионатов, прервавшим паузу.

Германия футбол

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