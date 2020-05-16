В Германию вернулся большой футбол. Как это было

Перед началом матча 26-го тура чемпионата Бундеслиги "Фортуна" - "Падерборн" Фото: Reuters

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Немецкая Бундеслига первой из топ-5 европейских футбольных чемпионатов прервала паузу, вызванную пандемией COVID-19. Сразу пять матчей в рамках 26-го тура прошли одновременно. В сложившейся в мире ситуации возобновление чемпионата состоялось на условиях выполнения дополнительных мер предосторожности. В результате этого подход к организации и проведению матчей, а также поведение его участников претерпели изменения.

Обозреватель "Интерфакса" Владимир Нардин наблюдал за тем, как выглядели матчи чемпионата Германии. Но сначала их результаты: "Боруссия" – "Шальке" – 4:0, "Хоффенхайм" - "Герта" - 0:3, "Аугсбург" - "Вольфсбург" - 1:2, "Лейпциг" - "Фрайбург" - 1:1, "Фортуна" - Пандеборн" - 0:0. Матчи прошли без зрителей. Командам разрешалось по пять замен.

Меры предосторожности

Вопреки традициям, перед началом каждой из игр не было торжественной церемонии, при которой команды колоннами выходили на поле, а возглавляла эти колонны бригада арбитров. На этот раз игроки выходили из подтрибунного помещения в свободном порядке, самостоятельно располагались на поле. И только потом уже появлялись арбитры.

Соответственно, не было никаких коллективных рукопожатий каждого из игроков одной команды с каждым из игроков другой; капитаны команд не пожимали руки друг другу и арбитрам, равно как и арбитры этим же способом не приветствовали друг друга.

Выходили игроки, кстати, в масках, которые снимали перед началом игры. Некоторые представители тренерских штабов наблюдали за игрой в масках. Мячи были обработаны специальными растворами.

All match-balls will be disinfected at half-time in the Bundesliga and 2. Bundesliga. pic.twitter.com/xpBg7qDJGV — Squawka News (@SquawkaNews) May 16, 2020

В общем, меры предосторожности были, но не столь радикальные, какие предлагало министерство труда Германии: играть в масках, менять их каждые 15 минут, а также устраивать короткие перерывы, чтобы дать футболистам возможность побывать в одиночестве, в социальной дистанции от партнера/соперника.

Накал борьбы

В целом, если не присматриваться (было бы к чему) к пустым трибунам, можно сказать, что это был привычный немецкий футбол, команды стремились к успеху, присутствовала борьба и жажда ее выиграть. Но и издержки того, что команды стали играть после вынужденной паузы, тоже стоит учесть.

Естественно, футболисты не сторонились друг друга, не пытались соблюдать "ту самую" дистанцию и как могли "нарушали" ее. Например, игрок сбивает оппонента в грубом подкате, а потом, извиняясь, похлопывает корчащегося от боли соперника по первой попавшейся части тела.

Празднования голов

Переизбыток эмоций, вызванный голом в ворота соперника, не мешал футболистам сохранять бдительность: они учитывали меры предосторожности, а потому никаких массовых объятий на поле не было. Как правило, игроки праздновали гол, ударяя друг друга локтевой частью руки. А первый гол в ворота "Шальке" футболисты "Боруссии" отметили танцем – и, кстати, дистанцируясь друг от друга. Автор гола (и основной танцор - Эрлинг Холанд).

What do you make of Erling Braut Håland's weird FIFA glitch celebration? 😂#BundesligaIsBack pic.twitter.com/xdjoVvhRKt — 🇩🇪 Ja! Watch the Bundesliga live on BT Sport🇩🇪 (@btsportfootball) May 16, 2020

Антураж

Отсутствовал.

Центральным матчем дня было противостояние между дортмундской "Боруссией" и "Шальке" из Гельзенкирхена. Он именуется как Рурское дерби (по принадлежности клубов к одному региону) и всегда сопровождается не только жестким накалом на поле и ненавистью фанатов обеих команд по отношению друг к другу. Впечатляют как визуальный перфоманс на трибунах, так и звуковая поддержка. Но всего этого на этот раз не было.

Матч "Боруссия" - "Шальке" сегодня

Центральный матч тура "Боруссия" - "Шальке" прошел при пустых трибунах Фото: Reuters

Матч "Боруссия" - "Шальке" весной 2019 года

Матчи между "Боруссией" и "Шальке" всегда сопровождались ярким антуражем Фото: EPA/Vostock-photo

Большой футбол без зрителей в России

В чемпионате России клубы неоднократно наказывались проведением домашних матчей без зрителей. К такому наказанию они подвергались за поведение фанатов. Эти санкции накладывались и на центральные матчи - например, "Спартак" - "Зенит" в Москве в 2013 году. Это выглядело так:

Как сообщалось, чемпионат России должен возобновиться 21 июня, игры также пройдут без зрителей.