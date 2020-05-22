Гендиректор "Локомотива" объяснил решение расстаться с Семиным

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе заявил, что на решение не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным стала его пассивная позиция в отношении молодых игроков.

"За время моей работы, Семина я ни разу не смог привлечь на игры молодежной команды - "Казаники". Юрий Павлович в этом плане консерватор, он привык играть с теми, кому доверяет. Это стало причиной неубедительной игры прошлой осенью", - сказал Кикнадзе эфире телеканала "Россия 24".

Кикнадзе подчеркивает, что "Локомотиву" нужно искать дополнительные источники финансирования, в этой ситуации клуб не может себе позволить брать возрастных игроков.

"Они тоже нужны, конечно, но нам необходимо научиться развивать молодых игроков и оформлять их трансферы на выход", - сказал он.

В этом плане, заявляет Кикнадзе, под нынешнюю философию клуба подходит новый главный тренер - серб Марко Николич.

"Марко - яркий молодой человек, он тренирует уже 17 лет, зарекомендовал себя как амбициозный, смелый, атакующий тренер, разбирающийся в тактике. Он получил положительные отзывы из Сербии, России и Испании. Его философия близка к моей", - отметил гендиректор "Локомотива".

Кикнадзе заявляет, что у Николича "в контракте прописано усиленное внимание к развитию молодых игроков".

14 мая было объявлено, что Николич назначен на пост главного тренера "Локомотива". Контракт с 73-летним Семиным истекал в конце мая, его было решено не продлевать.

Николич ранее тренировал сербские клубы "Рад", "Войводина", "Партизан", словенскую "Олимпию" (Любляна) и венгерский "Фехервар".

Семин является культовой личностью для "Локомотива". Впервые он возглавил команду в 1986 году и тренировал до 1990 года, позднее он дважды возвращался на пост на период с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год, в третий раз он вернулся в "Локомотив" в 2016 году и работал с ним до мая 2020 года. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом России, шесть раз побеждал в Кубке России, трижды выигрывал Суперкубок России, один раз - Кубок Содружества.

Помимо "Локомотива", Семин тренировал "Кубань", "Памир", московское и киевское "Динамо", с которым стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка Украины. Также в его тренерской карьере была азербайджанская "Габала", саранская "Мордовия" и махачкалинский "Анжи". Семин также тренировал сборную России и олимпийскую сборную Новой Зеландии.