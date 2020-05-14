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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27

Николич сменил Семина на посту главного тренера ФК "Локомотив"

Николич сменил Семина на посту главного тренера ФК "Локомотив"
Тренер Марко Николич
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о назначении на пост главного тренера команды Марко Николича.

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"Сегодня состоялось собрание Совета директоров ФК "Локомотив", на котором на пост главного тренера основной команды клуба был единогласно утвержден Марко Николич. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

В свою очередь, пост наставника команды покидает Юрий Семин.

"Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК "Локомотив". С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков "Локомотива", - подчеркивается в сообщении.

Расставание с Семиным застало "Локомотив" на втором месте в турнирной таблице чемпионата России-2019/20.

Ранее СМИ уже анонсировали приход на пост наставника "Локомотива" бывшего главного тренера "Партизана" Николича.

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В марте гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил журналистам, что по окончании сезона будет рассмотрено несколько кандидатур, включая самого Семина. Правда, вскоре сезон России был прерван из-за пандемии коронавируса, по предварительным данным он будет возобновлен 21 или 28 июня.

73-летний Семин неоднократно возглавлял "Локомотив" - с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, в 2009-2010 годах, а также с 2016 года и по настоящий момент. С ним "Локомотив" становился чемпионом России в 2002, 2004 годах и в сезоне-2017/18; кроме того, шесть раз побеждал в Кубке России, трижды выигрывал Суперкубок России, один раз – Кубок Содружества.

Помимо "Локомотива", Семин тренировал "Кубань", "Памир", московское и киевское "Динамо", с которым стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка Украины. Также в его тренерской карьере была азербайджанская "Габала", саранская "Мордовия" и махачкалинский "Анжи". Семин также тренировал сборную России и олимпийскую сборную Новой Зеландии.

Что касается 40-летнего Николича, он ранее тренировал сербские клубы "Рад", "Войводина", "Партизан", словенскую "Олимпию" (Любляна) и венгерский "Фехервар".

футбол ФК Локомотив

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