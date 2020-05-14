Николич сменил Семина на посту главного тренера ФК "Локомотив"

Тренер Марко Николич Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о назначении на пост главного тренера команды Марко Николича.

"Сегодня состоялось собрание Совета директоров ФК "Локомотив", на котором на пост главного тренера основной команды клуба был единогласно утвержден Марко Николич. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

В свою очередь, пост наставника команды покидает Юрий Семин.

"Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК "Локомотив". С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков "Локомотива", - подчеркивается в сообщении.

Расставание с Семиным застало "Локомотив" на втором месте в турнирной таблице чемпионата России-2019/20.

Ранее СМИ уже анонсировали приход на пост наставника "Локомотива" бывшего главного тренера "Партизана" Николича.

В марте гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил журналистам, что по окончании сезона будет рассмотрено несколько кандидатур, включая самого Семина. Правда, вскоре сезон России был прерван из-за пандемии коронавируса, по предварительным данным он будет возобновлен 21 или 28 июня.

73-летний Семин неоднократно возглавлял "Локомотив" - с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, в 2009-2010 годах, а также с 2016 года и по настоящий момент. С ним "Локомотив" становился чемпионом России в 2002, 2004 годах и в сезоне-2017/18; кроме того, шесть раз побеждал в Кубке России, трижды выигрывал Суперкубок России, один раз – Кубок Содружества.

Помимо "Локомотива", Семин тренировал "Кубань", "Памир", московское и киевское "Динамо", с которым стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка Украины. Также в его тренерской карьере была азербайджанская "Габала", саранская "Мордовия" и махачкалинский "Анжи". Семин также тренировал сборную России и олимпийскую сборную Новой Зеландии.

Что касается 40-летнего Николича, он ранее тренировал сербские клубы "Рад", "Войводина", "Партизан", словенскую "Олимпию" (Любляна) и венгерский "Фехервар".