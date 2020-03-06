Генеральный директор ФК "Локомотив": у меня нет конфликта с Семиным

Василий Кикнадзе - о приписываемом конфликте с тренером-легендой, о скромном предложении "Милана" за игрока-лидера и о взглядах на коронавирус

Генеральный директор ФК "Локомотив" Василий Кикнадзе Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В разговоре со спортивными журналистами, среди которых присутствовал корреспондент "Интерфакса", Василий Кикнадзе оценил текущую ситуацию в клубе, рассказал о взаимоотношениях с главным тренером, а также выразил свою позицию по коронавирусу.

- Василий Александрович, зимнее трансферное окно прошло, а клуб не приобрел ни одного игрока.

- Некоторые болельщики разделяют ажиотаж, связанный с тем, что мы никого не взяли на замену Федору Смолову. Мы же считаем, что ничего страшного не случилось. В таком составе, какой есть сейчас, мы вполне можем играть и играть успешно, выполнять задачи, которые мы сами перед собой поставили. Учитывая качество игроков основного состава и тех, кто поднялся из молодежной команды и "Казанки", этого более чем достаточно для того, чтобы добиваться целей. Это позиция не только главного тренера, но и игроков команды, генерального директора, совета директоров. Мы уверены в том, что располагаем сильной командой.

- Правда ли, что селекционным отделом клуба был предложен список из восьми кандидатур?

- Появившаяся информация в СМИ о том, что нами был предложен список из восьми кандидатур, куда, частности, входили Умар Ньясс, Матей Выдра и Эран Захави, соответствует действительности. Эти футболисты могли бы усилить команду. Трансфер Захави – это в десятку было бы попадание. Но главный тренер Юрий Семин сказал, что эти ребята нас не усилят, он не знает, как их встраивать в игру команды и отказался от экспериментов. Это позиция главного тренера и я ее уважаю. Роль главного тренера высока. Ни одно трансферное решение, хочу подчеркнуть, без главного тренера не принимается и не принималось.

Вместе с тем, Семин предложил свою кандидатуру – Кристиана Бассосога (камерунского нападающего из китайского клуба "Хэнань Цзянье" - ИФ). История закончилась тем, что в последний день трансферного окна мы получили письмо от китайского клуба с отказом от трансфера.

- Трансферный регламент позволяет в ближайшие пару дней подписать контракт со свободным агентом. Воспользуетесь такой опцией?

- Нет. И с главным тренером об этом говорили.

- То есть, Юрий Павлович согласен с тем, что команда самодостаточна сейчас?

- Ну, если мы имеем роскошь отказаться от тех игроков, которые были предложены, команда самодостаточна.

- В СМИ распространяется информация о конфликте Семина с руководством клуба.

- Это не конфликт. У нас есть разные точки зрения на развитие команды, это правда. Та ситуация, когда мы приглашаем опытных возрастных игроков, чревата финансовыми последствиями для клуба. При имеющихся финансовых ресурсах, следовать этой линии клуб возможности не имеет. При нынешней цене на права, при том количестве игроков, которые мы продаем. Мы ограничены тремя источниками доходов: это спонсорско-рекламный контракт с РЖД, дочерними его обществами; это Лига чемпионов и еврокубки в принципе и наша собственная коммерческая деятельность – включая match day, билеты, активности, спонсоры, рекламодатели. В этом раскладе мы не можем жить в той модели, в которой живут "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и другие европейские гранды.

Наш путь – это молодые игроки, их развитие и уход в ведущие клубы в возрасте 24-25 лет. Здесь у нас с тренером есть интересная, полезная дискуссия.

Я знаю, что я делаю. Я знаю, что я делаю правильно – это единственно верный путь. Я знаю, что если мы этого не сделаем, окажемся в очень тяжелой ситуации и рискуем быть выброшенными из Лиги чемпионов и вообще из европейских кубков.

Если мы хотим встать на путь развития, а не использования незаработанных ресурсов, то другого варианта нет. И я твердо уверен, что коллективный разум при условиях открытого диалога рано или поздно возобладает.

- Стало быть, до открытого конфликта, включая общение Юрия Павловича с вами на повышенных тонах, дело не доходит?

- Вы очень превратно себе представляете Юрия Павловича (смеется). Есть отдельная категория людей, которая усиленно пытается раскачать ситуацию, не знаю зачем. Но Юрию Павловичу они точно не помогают – отвечаю за это, зная ситуацию изнутри. Я имею в виду все слухи, которые за последнее время появились, отмечу, не с нашей стороны.

- У Семина скоро заканчивается контракт. Какое ожидается дальнейшее решение по тренеру?

- По уставу, решение о том, кто главный тренер, принимает не генеральный директор, а совет директоров. Я не уполномочен делать какие-либо заявления от его лица. Совет директоров будет заседать не раньше середины-конца апреля, когда будет понятно, что мы сделали в этом году, что не сделали, куда вышли, куда не вышли. Совет директоров рассмотрит нескольких кандидатов, конечно же, включая и Юрия Павловича.

- Но вы ведь знаете, какая группа поддержки у Семина.

- Я – за клуб. Не за Палыча, не за Кикнадзе, не за игроков, не за совет директоров – за клуб. Я хочу, чтобы у нас был клуб-победитель, чтобы он достойно представлял страну в Европе, чтобы у него была достойная финансовая база, чтобы у нас была стратегия развития, которую бы понимали мы, болельщики и наши партнеры. Вот задачи, которые я ставлю, и которые со мной сегодня разделяет бОльшая часть людей, работающих в клубе. И в команде многие разделяют мои взгляды.

Еще раз: у меня нет конфликта с Семиным, я продолжаю относиться к нему с огромным уважением. То, что он – легенда клуба, конечно, никаких вопросов нет. Могу твердо вам сказать, что не было ни одного совета директоров, на котором обсуждалась кандидатура того, кто возглавит первую команду после 31 мая (дата окончания контракта с Семиным).

- Арендованный "Сельтой" у "Локомотива" Федор Смолов уже забил "Реалу". Удивлены его игрой?

- Удивляться нечем, потому что Федор Смолов продолжает оставаться сильным игроком. Это тезис, который, по-моему, не требует обоснований. Решение по его уходу было принято быстро, в течение часа. Утром из "Сельты" поступило предложение, и вечером он улетел. При этом мы отказались от опции выкупа, ровно потому, что мы считаем, что у тренера, который будет работать с командой - Палыч ли, другой ли специалист - должна быть вариативность. Это он должен принять решение: нужен нам Федор или нет, возвращаем его или не возвращаем.

Он улетел практически разобранным, стадия подготовки к чемпионату в силу разных обстоятельств у него была неполной, даже по отношению к основному составу нашей команды. Поэтому кондиции он набирает в игре в Испании.

Хочу отметить, что гол, который он забил "Реалу" - абсолютно смоловский: хорошо открылся, два касания и хорошим ударом забил. Это та игра, которую он знает, любит, в "Краснодаре" дважды становился лучшим бомбардиром. Дальше, надеюсь, с учетом возвращения физических кондиций, он еще успеет там сверкнуть.

- Желание самого игрока будет учитываться?

- Конечно. Мы всегда стараемся найти то решение, которое максимально соответствует интересам как клуба, так и игрока. Мы с уважением относимся к тем игрокам, которые защищают наши цвета.

- СМИ писали о конфликте Смолова с Семиным.

- Могу лишь сказать, что настроение у Федора было пасмурным. И это было видно по отношению к тренировкам. По каким именно причинам настроение было пасмурным, я знаю, но давайте оставим это между игроком и тренером. Это их отношения. Позицию Федора с просьбой отпустить его я принял полностью.

Я считаю, что в том состоянии, в котором находится Федор, у него впереди еще прекрасная карьера – у нас ли, в Испании. Желаю ему удачи и стараюсь смотреть все матчи.

- Каковы перспективы ухода полузащитника Алексея Миранчука в "Милан"?

- Предложение от "Милана" было, оно было передано не нам напрямую, а представителю игрока. Они предлагали схему с арендой и опцией выкупа. Наш клуб борется за право выйти в Лигу чемпионов, которая по прошлому году принесла нам порядка 25 миллионов евро (при том, что мы набрали всего три очка). А та сумма, за которую нам предлагали арендовать нашего лучшего игрока, мягко говоря, с точки зрения "рацио", никакого интереса для клуба не представляла. Это я объяснил и игроку.

У Алексея есть амбиции заиграть в серьезной большой лиге, и по умениям и навыкам он этого заслуживает. У нас идет постоянный контакт и с другими итальянскими, испанскими, немецкими клубами. Во что это выльется, не знаю, посмотрим.

- Говорили, что трансфер Миранчука в "Милан" заблокировал чуть ли не Семин.

- Юрий Павлович, конечно, был против, и я могу его понять: как он может радоваться уходу одного из лучших игроков? Я принимаю эту позицию. Но кроме позиции главного тренера есть еще позиция игрока и клуба. Если клуб не начнет продавать игроков, не сделает это дополнительной статьей дохода, его будут ждать сложные времена в экономическом плане. И требования "купите нам игрока, почему опять денег не потратили", будут некорректными. Для того чтобы покупать, нужно иметь в кармане деньги.

- Как сейчас обстоят дела с финансами?

- В этом году мы будем брать кредит меньше, чем в прошлом. Сможем начать зарабатывать на телевизионных правах – одна история, сможем зарабатывать на трансферах игроков, другая история, сможем увеличить посещаемость – третья история. Это сложный механизм, который тяжело балансировать.

- И как увеличить число болельщиков?

- Хорошо играть. Хорошая игра всегда привлечет болельщиков на стадион.

- Быть может, для привлечения нового болельщика стоит пригласить в "Локомотив" топ-игрока?

- Я не вижу прямой зависимости между тем, кто у нас появится, и тем, что на трибуны будет приходить больше народу. Я бы больше предпочел, чтобы у нас наши звезды росли, чем просто покупать кого-то со стороны. Это отличительная черта "Локомотива". У нас сильная академия, более десяти человек в заявке основного состава – ее воспитанники. Мне кажется, что та аудитория, которая поддерживает "Локомотив", ростом посещаемости приветствовало бы именно такое событие.

У нас есть четкая линия, понимаем, к каким параметрам мы хотим прийти, скажем, к окончанию срока моего контракта, в 2023 году. У нас положительная динамика по посещаемости, она укладывается в ту стратегию, которую мы заложили.

- Как развиваются планы по реконструкции стадиона? Наверное, планируется временный переезд?

- Идет работа как над реконструкцией стадиона, так и изменением дизайна всей территории. Здесь мы хотели бы видеть гораздо более организованное пространство. Ожидаем, что эскизные варианты появятся к апрелю, будет железное обсуждение и у нас здесь, и в РЖД, и с болельщиками. И надеюсь, что будет выбран вариант, который в мае можно будет запустить непосредственно в проектирование.

Это будет означать от восьми до 12 месяцев проектирования, потом экспертиза. Это долгая история. И судя по всему, нам придется стадион закрывать. Хотя варианты были разные. Были проектировщики, которые говорили, что возможно удастся сохранить возможность проведения матчей в период строительства/реконструкции. По аналогичной схеме, кстати, идет "Реал", у него, правда, реконструкция идет в большей степени коммерческих помещений. "Барселона", по моей информации, планирует реконструкцию, не останавливая игры чемпионата Испании. В наших условиях, похоже, придется все-таки думать, куда переехать.

- Какие варианты в приоритете?

- Удобнее всего "Лужники", наверное. Рассматриваем стадион, на котором пока не играют другие команды. Есть варианты, которые будут появляться. В разное время обсуждали "Динамо", "Арену Химки", ЦСКА, посмотрим. Что касается проектного решения нашего стадиона – с крышей или без – обсуждать рано.

- Сергей Прядкин был переизбран главой Российской премьер-лиги единогласным решением клубов РПЛ. Какие аргументы были у "Локомотива"?

- Есть альтернативная кандидатура? Я пока такой не вижу. Она должна появиться с программой действий, надо посмотреть. Здесь мы понимаем, что нужно исправить, в какие сроки нужно поменять. Работает ли Сергей Геннадьевич (Прядкин) безгрешно? Наверное, есть вопросы – и по телевидению, и по организации работы с болельщиками. Но Прядкин – это человек, который в футболе много-много лет. Клубы его знают, доверяют ему, знают, что он готов отстаивать их интересы. Наверное, в этом основная причина, почему клубы проголосовали за него единогласно.

- Вызывает ли у вас опасение коронавирус? В Италии из-за него отменяют матчи.

- Стараюсь достаточно объективно взвешивать и ту позицию, что это опасное заболевание, которое угрожает жизни в связи с тем, что футбол является местом привлечения на стадион тысяч людей. С другой стороны не могу не оценивать и заключения некоторых врачей, которым я доверяю. Они утверждают, что если внимательно посмотреть на смертность от того же гриппа, она в процентном соотношении будет еще выше.

Поэтому не склонен здесь к истерикам, но и недооценивать опасность... Просто я вспоминаю – и свиной грипп был, и птичий грипп, нас все время запугивают. А учитывая, как это происходит, я не исключаю, что это маркетинговая составляющая. Я не являюсь специалистом, поэтому если ко мне придет врач или будет решение о проведения матча без зрителей или о переносе, как в Европе – просто, на всякий случай, будем выполнять. Специальных же акций медицинского характера – измерить лишний раз температуру – не планируем.

Владимир Нардин