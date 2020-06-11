В английском регби собрались временно отказаться от коллективных схваток

Идея связана с желанием минимизировать тесные контакты во избежания заражений COVID-19

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Rugby Football League, проводящая соревнования по регби в Англии, сообщила о мерах, предпринимаемых для безопасности участников турниров после их возобновления.

Как сообщается на сайте RFL, клубам рекомендовано на время отказаться от коллективных схваток команд в борьбе за мяч на поле. Речь идет о так называемом "скраме" (англ. - scrum) – стандартном положении, при котором игроки обеих команд, сплотившись плечом к плечу, ведут борьбу за мяч. Само это стандартное положение традиционно назначается при нарушении правил либо в случае если мяч покинул поле. И оно является отличительной и, до настоящего момента, неотъемлемой частью игры в регби.

Так выглядят скрамы в регби

К таким мерам решено прийти для того, чтобы минимизировать тесные контакты во время игры и, следовательно, снизить риск угрозы здоровью в связи с пандемией коронавируса.

"Медицинские эксперты комитета (законодательного комитета RFL) представили убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что это значительно уменьшит угрозу потенциального воздействия и передачи Covid-19 между игроками во время матчей, - говорится в заявлении лиги.

Данные меры планируется использовать в оставшейся части сезона-2020, который, как сообщалось, возобновится в августе.