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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48

Российских регбистов проверят на коронавирус

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Федерация регби России обеспечила клубы и сборные медицинским оборудованием, чтобы исключить распространение коронавируса среди игроков после возобновления сезона.

"Мы закупаем тест-системы на коронавирус, которые стали достаточно точными, завозим необходимое оборудование врачам всех команд нашей премьер-лиги и сборных, чтобы все игроки тестировались. И мы были убеждены, что на поле выйдут только здоровые спортсмены, даже если мы играем без зрителей", - заявил председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев в ходе онлайн-конференции в четверг.

Ранее сообщалось, что федерация отложила проведение всех матчей до 13 июня из-за пандемии коронавируса. После 13 июня планируется проводить матчи без зрителей.

"Если мы будем соблюдать эти условие, то может все начаться 13 июня. Нам нужно, чтобы губернаторы разрешили нам тренироваться, примерно с 20 мая мы бы хотели это начать, собрать команды, чтобы они готовились к 13 июня", - отметил Артемьев.

Он подчеркнул, что матчи будут проходить только в тех регионах, где исчезнет опасность распространения коронавируса.

"Если ситуация в Москве или Подмосковье не позволит проводить матчи, то мы можем сыграть во Владимирской или Пензенской области, московские команды могут приехать туда. Мы готовим резервные аэродромы", - отметил он.

регби коронавирус

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