Вратарь Крицюк и нападающий Берг продлили контракты с "Краснодаром"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" объявил о подписании новых соглашений с двумя игроками.

Как сообщается на сайте клуба, вратарь Станислав Крицюк продлил контракт с "Краснодаром" до окончания текущего сезона – до 31 июля. С нападающим Маркусом Бергом соглашение пролонгировано на год – до 30 июня 2021 года.

Россиянин Крицюк защищает цвета "Краснодара" с 2016 года, швед Берг – с 2019г.

К возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, "Краснодар" подходит, находясь на третьем месте в турнирной таблице. В 22-х турах команда набрала 41 очко.

В ближайшем туре "Краснодар" 21 июня дома играет с московским "Динамо".