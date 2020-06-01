Стадион ФК "Краснодар" признан лучшим в Российской премьер-лиге
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Стадион футбольного клуба "Краснодар", выступающего в Российской премьер-лиги, признан лучшим в РПЛ по итогам опроса среди болельщиков.
Голосование проходило в твиттере РПЛ, в финал вышли два стадиона "Краснодар" и "Газпром-Арена", на которой домашние матчи проводит петербургский "Зенит". В финале стадион "Краснодара" набрал 57% голосов.
Стадион "Краснодар" был построен в 2016 году, он вмещает свыше 35 с половиной тысяч.
🐂 Стадион @FCKrasnodar стал лучшим в #ТинькоффРПЛ по итогам голосования болельщиков в Stories нашего Instagram!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 1, 2020
В финале стадион "Краснодар" соревновался с "Газпром Ареной" и набрал 57% голосов 💪🏻#ЛучшийСтадионРПЛ pic.twitter.com/b8V0uElk0D