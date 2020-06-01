Стадион ФК "Краснодар" признан лучшим в Российской премьер-лиге

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Стадион футбольного клуба "Краснодар", выступающего в Российской премьер-лиги, признан лучшим в РПЛ по итогам опроса среди болельщиков.

Голосование проходило в твиттере РПЛ, в финал вышли два стадиона "Краснодар" и "Газпром-Арена", на которой домашние матчи проводит петербургский "Зенит". В финале стадион "Краснодара" набрал 57% голосов.

Стадион "Краснодар" был построен в 2016 году, он вмещает свыше 35 с половиной тысяч.