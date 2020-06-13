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Гол Кокорина помог "Сочи" разгромить "Краснодар" в товарищеском матче

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" со счетом 4:1 нанес поражение команде "Краснодар" в контрольном матче.

Матч прошел на стадионе "Краснодара".

"Игра проходила при пустых трибунах, в закрытом режиме, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и положений регламента возобновления чемпионата", - говорится в сообщении пресс-службы "Краснодара".

В составе "Сочи" отличились Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Александр Кокорин (с пенальти) и Кирилл Заика. В составе "Краснодара" точный удар нанес Вандерсон (с пенальти).

Обе команды ведут подготовку к оставшейся части сезона в РПЛ, который возобновляется 19 июня.

В турнирной таблице "Краснодар" занимает третье место (41 очко в 22 турах), "Сочи" – 12-е (24).

В 23-м туре "Сочи" 19 июня на своем поле играет с "Ростовом", "Краснодар" 23 июня с "Динамо".

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