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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:26

US Open-2020 пройдет без зрителей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Матчи Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в 2020 году будут проходить при пустых трибунах, написал губернатор Нью-Йорка в Эндрю Куомо в твиттере.

Он подтвердил, что турнир пройдет с 31 августа по 13 сентября.

По словам Куомо, организаторы предпримут все меры предосторожности для игроков и персонала, включая тщательное тестирование, дополнительную уборку, организацию дополнительного пространства в раздевалках.

Из четырех ежегодных турниров Большого шлема в нынешнем году успел состояться только Открытый чемпионат Австралии. Вскоре наступила пандемия коронавируса, в результате чего впервые с 1945 года был отменен турнир в Уимблдоне. Открытый чемпионат Франции ("Ролан Гаррос") должен стартовать в конце сентября, а изначально планировалось его провести с 24 мая по 7 июня.

теннис US Open

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