US Open-2020 пройдет без зрителей
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Матчи Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в 2020 году будут проходить при пустых трибунах, написал губернатор Нью-Йорка в Эндрю Куомо в твиттере.
Он подтвердил, что турнир пройдет с 31 августа по 13 сентября.
По словам Куомо, организаторы предпримут все меры предосторожности для игроков и персонала, включая тщательное тестирование, дополнительную уборку, организацию дополнительного пространства в раздевалках.
The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020
The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.
Из четырех ежегодных турниров Большого шлема в нынешнем году успел состояться только Открытый чемпионат Австралии. Вскоре наступила пандемия коронавируса, в результате чего впервые с 1945 года был отменен турнир в Уимблдоне. Открытый чемпионат Франции ("Ролан Гаррос") должен стартовать в конце сентября, а изначально планировалось его провести с 24 мая по 7 июня.