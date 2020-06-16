US Open-2020 пройдет без зрителей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Матчи Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в 2020 году будут проходить при пустых трибунах, написал губернатор Нью-Йорка в Эндрю Куомо в твиттере.

Он подтвердил, что турнир пройдет с 31 августа по 13 сентября.

По словам Куомо, организаторы предпримут все меры предосторожности для игроков и персонала, включая тщательное тестирование, дополнительную уборку, организацию дополнительного пространства в раздевалках.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020

Из четырех ежегодных турниров Большого шлема в нынешнем году успел состояться только Открытый чемпионат Австралии. Вскоре наступила пандемия коронавируса, в результате чего впервые с 1945 года был отменен турнир в Уимблдоне. Открытый чемпионат Франции ("Ролан Гаррос") должен стартовать в конце сентября, а изначально планировалось его провести с 24 мая по 7 июня.