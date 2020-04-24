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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:43

"Ролан Гаррос" отложили еще на неделю

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Отрытый чемпионат Франции по теннису ("Ролан Гаррос") вновь перенесен, сообщает Le Parisien.

Теперь турнир Большого шлема должен стартовать не 20, а 27 сентября.

Очередной перенос турнира объясняют желанием дать теннисистам дополнительную неделю для восстановления после US Open, проведение которого в США запланировано на период 31 августа по 13 сентября.

Изначально "Ролан Гаррс" в 2020 году должен был пройти с 24 мая по 7 июня, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на осень. По той же причине сорвалось проведение и ряда других теннисных турниров, включая "Уимблдон", который в этом году вообще не состоится.

теннис Ролан Гаррос

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