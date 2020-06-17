Петербургский финал Лиги чемпионов-2021 официально перенесен на год

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сдвинул на год вперед проведение в Санкт-Петербурге финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба организации.

Изначально Петербург должен был принять финал ЛЧ в 2021 году, однако сделает это на год позже. Решение связано с тем, что в 2021 году проведение решающего матча решили доверить Стамбулу. В турецком городе должен был пройти финал ЛЧ в нынешнем году, однако из-за пандемии коронавируса скорректировался не только формат оставшейся части турнира, но и его проведение: Лига чемпионов-2019/20 будет завершена в Лиссабоне.

Как сообщалось, оставшаяся часть нынешнего сезона Лиги чемпионов пройдет в формате "Финала восьми".