Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50

Петербургский финал Лиги чемпионов-2021 официально перенесен на год

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сдвинул на год вперед проведение в Санкт-Петербурге финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба организации.

Изначально Петербург должен был принять финал ЛЧ в 2021 году, однако сделает это на год позже. Решение связано с тем, что в 2021 году проведение решающего матча решили доверить Стамбулу. В турецком городе должен был пройти финал ЛЧ в нынешнем году, однако из-за пандемии коронавируса скорректировался не только формат оставшейся части турнира, но и его проведение: Лига чемпионов-2019/20 будет завершена в Лиссабоне.

Как сообщалось, оставшаяся часть нынешнего сезона Лиги чемпионов пройдет в формате "Финала восьми".

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости

Сезон Лиги чемпионов-2019/20 будет доигран в Лиссабоне

Сезон Лиги чемпионов-2019/20 будет доигран в Лиссабоне
Российская премьер-лига-2019/20

Матч ЦСКА – "Зенит" будет судить Сергей Иванов

US Open-2020 пройдет без зрителей

Российская премьер-лига-2019/20

Мусаев утвержден главным тренером ФК "Краснодар"

Мусаев утвержден главным тренером ФК "Краснодар"

Петербургский финал Лиги чемпионов задумали сдвинуть на 2022 год

Петербургский финал Лиги чемпионов задумали сдвинуть на 2022 год

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 июня

Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Португалия заменит Россию в случае срыва сочинского этапа "Формулы-1"

Португалия заменит Россию в случае срыва сочинского этапа "Формулы-1"

В финале Кубка Италии по футболу сыграют "Ювентус" и "Наполи"

"Бавария" выиграла десятый матч подряд в Бундеслиге

"Бавария" выиграла десятый матч подряд в Бундеслиге
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');