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Сезон Лиги чемпионов-2019/20 будет доигран в Лиссабоне

Сезон Лиги чемпионов-2019/20 будет доигран в Лиссабоне
Фото: Reuters

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Финиш Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20 будет проходить в Лиссабоне, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Соответствующее решение принято на заседании исполкома организации в среду.

Оставшаяся часть турнира пройдет в Лиссабоне в формате "Финала восьми", в котором примут участие клубы, прошедшие стадию 1/8 финала. Данный этап подразумевает по одному (вместо традиционных гостевых и домашних) матчу в каждой паре на выбывание.

Но сначала должны пройти оставшиеся ответные матчи 1/8 финала . Речь идет о парах "Манчестер Сити" – "Реал" (результат первого матча – 2:1), "Ювентус" – "Лион" (0:1), "Бавария" – "Челси" (3:0) и "Барселона" – "Наполи" (1:1). Победители этих пар присоединятся к ранее прошедшим стадию 1/8 финала ПСЖ, "Атлетико", "РБ "Лейпциг" и "Аталанте".

"Финал восьми" пройдет с 12 по 23 августа.

По аналогичной схеме пройдет остаток сезона и в Лиге Европы УЕФА. Матчи этого турнира примут четыре города Германии - Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен с 10 по 21 августа. Финал пройдет в Кельне.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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