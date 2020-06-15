Петербургский финал Лиги чемпионов задумали сдвинуть на 2022 год

Стадион "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербург может принять финал Лиги чемпионов УЕФА не в 2021, а 2022 году, сообщает Sky Sport Italia.

Соответствующее решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) станет цепной реакцией, вызванной пандемией коронавируса. Из-за срыва сезона-2019/20 планируется сократить программу плей-офф Лиги чемпионов нынешнего сезона. Речь идет о том, что Лиссабон примет матчи оставшейся части турнира, здесь клубы сыграют на выбывание по одному матчу в паре (вместо традиционных двух: домашних и гостевых).

Изначально финал Лиги чемпионов-2019/20 должен был провести Стамбул (стадион "Олимпийский", вместимость 80 500 зрителей), однако вынужденная новая - и временная - схема турнира лишает его этой возможности. Соответственно, турецкому городу планируется доверить финал ЛЧ в 2021 году. В свою очередь, Санкт-Петербург, который должен был в 2021 году провести финал главного клубного турнира Европы, сделает это на год позже.

Местом проведения решающего матча турнира в Петербурге был выбран стадион "Газпром Арена", вмещающем 68 тыс. зрителей.

Вероятно, УЕФА придется сдвинуть и следующие финалы ЛЧ. Как сообщалось финал турнира в 2022 году должен был пройти на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене с вместимостью в 75 тыс. зрителей. Местом проведения финала ЛЧ в 2023 году выбран стадион "Уэмбли" в Лондоне (вместимость – 90 тыс. человек).