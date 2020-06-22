К матчу против "Динамо" футболистов ЦСКА будет готовить Овчинников

Сергей Овчинников Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер московского ФК ЦСКА Виктор Гончаренко не сможет участвовать в подготовительном процессе команды к предстоящему матчу Российской премьер-лиги против столичного "Динамо".

"В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с "Зенитом", готовить команду к встрече с "Динамо" будет старший тренер Сергей Овчинников", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

В субботу ЦСКА со счетом 0:4 потерпел поражение от петербургского "Зенита". По сообщениям СМИ, Гончаренко покинул Москву и уехал на родину, в Белоруссию. Сообщалось также и о том, что временно возглавить команду было предложено одному из братьев Березуцких (бывших игроков ЦСКА), а второго из них пригласили в тренерский штаб. Но и Алексей, и Василий, ответили отказом, сославшись на нехватку соответствующего опыта.

Гостевой матч 24-го тура против "Динамо" ЦСКА должен провести 27 июня.

Сергей Овчинников – экс-вратарь сборной России.