Братья Березуцкие отказались возглавить ЦСКА

Алексей Березуцкий и Василий Березуцкий Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА предложил одному из братьев Березуцких, бывших защитников команды, стать исполняющим обязанности главного тренера, сообщает Sport24.

Второй брат, как пишет издание, получил приглашение войти в тренерский штаб. Но оба ветерана – Алексей и Василий – ответили отказом, сославшись на нехватку соответствующего опыта.

Ранее СМИ сообщали о возможном уходе с поста главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. По их сведениям, белорусский специалист после субботнего поражения (0:4) от "Зенита" отправился на родину и возвращаться не собирается.

Летом 2018 года братья Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры. Оба продолжительное время играли в ЦСКА и завоевали большое количество титулов.

С ноября 2018 года братья входили в тренерский штаб голландского "Витесса", который тренировал экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий. Тот покинул клуб в конце ноября 2019 года, а в декабре возглавил казанский "Рубин".