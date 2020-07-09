Минспорт РФ разрешил проведение всероссийских соревнований

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министерство спорта России рекомендует спортивным организациям возобновить проведение всероссийских и региональных соревнований.

Возобновление проведения таких соревнований, как говорится в опубликованном на сайте ведомства приказе, возможно с учетом разрешительных актов высших должностных лиц субъектов РФ, издаваемых с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространений коронавируса, а также рекомендаций Роспотребнадзора.

К участию могут быть допущены спортсмены, имеющие отрицательные тесты на коронавирус, проведённые не менее чем за 72 часа до прибытия на место проведения соревнований.

Приказы об отмене международных спортивных мероприятий и проведения межрегиональных и всероссийских мероприятий на территории РФ от 16 марта и приказ об отмене и переносе спортивных соревнований на территории РФ утратили силу.

Соревнования в России были отменены в связи с пандемией коронавируса. Между тем, 19 июня уже был возобновлен чемпионат России по футболу среди команд РПЛ.