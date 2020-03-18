В РФ рекомендовали отменить все официальные спортивные мероприятия с 21 марта

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Министерство спорта РФ вводит дополнительные меры в целях предупреждения распространения коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"Минспорт России рекомендует общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории РФ начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Минспорт России также рекомендует исключить участие во всех физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров и иных специалистов из субъектов страны, в которых объявлен карантин.

Органам исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта рекомендовано установить ограниченный режим работы организаций, занимающихся спортивной подготовкой детей. С 21 марта по 10 апреля занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более 30 человек.

Соответствующий приказ подписал министр спорта Олег Матыцин.